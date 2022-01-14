Хакери «поклали» ще декілька ресурсів в Україні

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Деякі почали відновлювати роботу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 січня, стало відомо, що більшість урядових сайтів, які атакували хакери, досі не працюють. Разом з тим зловмисники атакують нові ресурси.
Відомо, що до них додалися ресурси судової системи. А саме сайт Вищого антикорупційного суду (ВАКС), Єдиний реєстр судових рішень, сайту Офісу генпрокурора, портал Судова влада.
Разом з тим запрацював сайт Мінспорту. Сайт Кабінету Міністрів, Міносвіти, МЗС, ДСНС та інші не працюють.
12:47: Олег Скрипка став коучем
11:30: ЄС допоможе Україні подолати наслідки хакерської атаки
08:44: Каскадные барабаны в казино – Почему э то захватывает?
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