Хакери «поклали» ще декілька ресурсів в Україні

Аня Мартинюк 14 січня 2022, 13:26

Деякі почали відновлювати роботу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 січня, стало відомо, що більшість урядових сайтів, які атакували хакери, досі не працюють. Разом з тим зловмисники атакують нові ресурси.

Відомо, що до них додалися ресурси судової системи. А саме сайт Вищого антикорупційного суду (ВАКС), Єдиний реєстр судових рішень, сайту Офісу генпрокурора, портал Судова влада.

Разом з тим запрацював сайт Мінспорту. Сайт Кабінету Міністрів, Міносвіти, МЗС, ДСНС та інші не працюють.