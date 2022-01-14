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Олег Скрипка став коучем

Аня Мартинюк 14 січня 2022, 12:47
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Олег Скрипка став коучем

За свої послуги просить 30 тисяч гривень. 

Новину передає «Преса України».

Нелегкі часи настали для українських зірок шоубізнесу. Музикант Олег Скрипка тепер продає курс з медитації та «металевого контролю». А саме за 30 тисяч гривень.

Лідер групи «ВВ» обіцяє, що навчить позбутися стресу і бути в ресурсі, набути емоційного спокою та впевненості в собі.

Авторський курс охочим обійдетсья у 6300, 7300 та 31 300 гривень. Найдорожчий пакет передбачає особистий зворотний зв'язок і навіть зустріч.

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