В Україні зменшилась помаранчева зона карантину

Аня Мартинюк 14 січня 2022, 12:13

Червоних зон поки немає.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні помаранчева карантинна зона тепер нараховує дві області - Івано-Франківську та Сумську. Всі інші регіони України - у жовтій зоні.

Херсонська область вибула із списку помаранчевих областей. До слова, за минулу добу в Україні на коронавірус захворіли майже 10,5 тисячі людей.

Серед нових хворих 663 дитини, 241 медпрацівник. Також за добу було вакциновано 92 835 людей.