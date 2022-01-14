В Україні зменшилась помаранчева зона карантину

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Червоних зон поки немає.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Україні помаранчева карантинна зона тепер нараховує дві області - Івано-Франківську та Сумську. Всі інші регіони України - у жовтій зоні.
Херсонська область вибула із списку помаранчевих областей. До слова, за минулу добу в Україні на коронавірус захворіли майже 10,5 тисячі людей.
Серед нових хворих 663 дитини, 241 медпрацівник. Також за добу було вакциновано 92 835 людей.
12:47: Олег Скрипка став коучем
11:30: ЄС допоможе Україні подолати наслідки хакерської атаки
08:44: Каскадные барабаны в казино – Почему э то захватывает?
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