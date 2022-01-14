ЄС допоможе Україні подолати наслідки хакерської атаки

Аня Мартинюк 14 січня 2022, 11:30

Як саме – невідомо.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 січня, верховний представник ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель відреагував на кібератаку проти урядових сайтів України. Як відомо, вона сталася в ніч на 14 січня.

Слова Борреля навело видання Bloomberg. Він зазначив, що наразі у ЄС не знають, хто стоїть за кібератакою, але разом з тим у ЄС технічно допоможуть Україні у зв'язку із ситуацією.

«Ми скликали цього ранку екстрену зустріч послів ЄС, щоб зрозуміти, яким чином ми можемо допомогти Україні відреагувати на це і яке технічне сприяння ми можемо їй надати, щоб підвищити її здатність чинити опір таким нападам. Ми мобілізуємо на це всі можливі ресурси», - заявив Борель.

Як відомо, хакерська атака відбулась на сайт МОЗ, Кабміну, ДСНС, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики. На порталі «Дія» також виник збій. На сайтах з'явилися погрози в бік українців.