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Як саме – невідомо.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 січня, верховний представник ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель відреагував на кібератаку проти урядових сайтів України. Як відомо, вона сталася в ніч на 14 січня.
Слова Борреля навело видання Bloomberg. Він зазначив, що наразі у ЄС не знають, хто стоїть за кібератакою, але разом з тим у ЄС технічно допоможуть Україні у зв'язку із ситуацією.
«Ми скликали цього ранку екстрену зустріч послів ЄС, щоб зрозуміти, яким чином ми можемо допомогти Україні відреагувати на це і яке технічне сприяння ми можемо їй надати, щоб підвищити її здатність чинити опір таким нападам. Ми мобілізуємо на це всі можливі ресурси», - заявив Борель.
Як відомо, хакерська атака відбулась на сайт МОЗ, Кабміну, ДСНС, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики. На порталі «Дія» також виник збій. На сайтах з'явилися погрози в бік українців.
12:47: Олег Скрипка став коучем
11:30: ЄС допоможе Україні подолати наслідки хакерської атаки
08:44: Каскадные барабаны в казино – Почему э то захватывает?
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