Джейсон Момоа розлучаєтсья після 16 років відносин

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Пара випустила спільну заяву.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 січня, стало відомо, що зірка фільму «Аквамен» Джейсон Момоа розлучається з Лізою Боне. Пара пробула у відносинах 16 років, з них 5 років у шлюбі.
Знаменитості випустили спільну заяву на сторінках в Інстаграм, зазначивши, що їхня родина «відчула вітер змін непростих часів».
«Отже, ділимося новиною про те, що ми розлучаємося. Ми вирішили розповісти про це не тому, що вважаємо це гідним для висвітлення в пресі, а щоб далі йти по життю з честю та гідністю. Кохання між нами залишилося, просто воно розвивається тепер у іншому напрямі. Ми звільняємо один одного для того, щоб бути тими, ким ми вчимося бути. Наша відданість один одному, цьому священному життю і нашим дітям непохитна. Ми будемо навчати їх тому, чому можемо. Живемо молитвою. Нехай переможе любов», – йдеться в заяві.
Нагадаємо, Момоа 42 років, Боне – 54.
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