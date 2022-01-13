Три області України потрапили в помаранчеву зону

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Стало відомо, які показники вивели області в помаранчеву зону.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 січня, стало відомо, що МОЗ віднесло до помаранчевої карантинної зони третю область. Так, Сумська, Херсонська та Івано-Франківська області демонструют збільшення хворих на ковід.
Уточнюється, що у Сумській та Івано-Франківській областях перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування -24,8% та 22,1% відповідно при допустимому показнику до 20%. У Херсонській області перевищено динаміку рівня госпіталізацій – 54,3% при допустимому показнику 50%.
Всі інші області знаходяться в жовтій зоні карантину.
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