Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні змінили змішані схеми COVID-вакцинації
  • Весною в Україні вакцинуватимуть від ковіду п'ятирічних дітей
  • Без сертифікату нема їжі: McDonald's уже сортує клієнтів

У Києві пенсіонер зробив з під’їзду будинку музей

Аня Мартинюк 13 січня 2022, 10:24
Версія для друку
У Києві пенсіонер зробив з під’їзду будинку музей

Ентузіаст не зізнався, скільки грошей на це витратив. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 січня, стало відомо, що у Києві пенсіонер Володимир Чайка прикрасив під’їзд свого будинку. Чоловік зізнався, що все життя мріяв жити у музеї, а коли вийшов на пенсію, вирішив реалізувати свою ідею.

Тепер його під’їзд прикрашениний картинами та ліпниною, розфарбованою золотом та яскравими квітами. На картинах переважно зображені жінки.

«Все, що у світі робиться - це завдяки жінкам», - додав він.

Пенсіонер зазначив, що не рахував, скільки грошей він витратив на перетворення під'їзду, але додав, що саме це питання усіх найбільше цікавить.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції