У Києві пенсіонер зробив з під’їзду будинку музей

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Ентузіаст не зізнався, скільки грошей на це витратив.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 січня, стало відомо, що у Києві пенсіонер Володимир Чайка прикрасив під’їзд свого будинку. Чоловік зізнався, що все життя мріяв жити у музеї, а коли вийшов на пенсію, вирішив реалізувати свою ідею.
Тепер його під’їзд прикрашениний картинами та ліпниною, розфарбованою золотом та яскравими квітами. На картинах переважно зображені жінки.
«Все, що у світі робиться - це завдяки жінкам», - додав він.
Пенсіонер зазначив, що не рахував, скільки грошей він витратив на перетворення під'їзду, але додав, що саме це питання усіх найбільше цікавить.
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