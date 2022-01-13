У Києві пенсіонер зробив з під’їзду будинку музей

Аня Мартинюк 13 січня 2022, 10:24

Ентузіаст не зізнався, скільки грошей на це витратив.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 січня, стало відомо, що у Києві пенсіонер Володимир Чайка прикрасив під’їзд свого будинку. Чоловік зізнався, що все життя мріяв жити у музеї, а коли вийшов на пенсію, вирішив реалізувати свою ідею.

Тепер його під’їзд прикрашениний картинами та ліпниною, розфарбованою золотом та яскравими квітами. На картинах переважно зображені жінки.

«Все, що у світі робиться - це завдяки жінкам», - додав він.

Пенсіонер зазначив, що не рахував, скільки грошей він витратив на перетворення під'їзду, але додав, що саме це питання усіх найбільше цікавить.