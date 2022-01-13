В Ізраїлі вакцинуватимуть від ковіду немовлят

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Яким всього 6 місяців.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 січня, стало відомо, що з квітня поточного року в Ізраїлі почнуть вакцинувати немовлят. Мова йде про вакцину від коронавірусу. Як відомо, в країні вже роблять щеплення четвертою дозою вакцини.
За даними Times of Israel, цю інформацію підтвердили високопосадовці охорони здоров'я країни.
«В Ізраїлі зараз доступні вакцини для всіх у віці п'яти років і старше. Я вважаю, що до квітня це буде розширено для будь-якого віку старшого за шість місяців», - відзначило джерело.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні теж планують вакцинувати маленьких дітей. А саме у віці від 5 років.
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