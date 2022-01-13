Інтернет-спільнота підтримала позицію Джоковича щодо вакцинації

Аня Мартинюк 13 січня 2022, 09:11

Зірка тенісу не вакцинується.

Новину передає «Преса Украни».

Сьогодні, 13 січня, стало відомо, що першу ракетку світу Новака Джоковича підтримали прихильники з різних куточків світу. Так, у соцмережах з’являються численні повідомлення про те, що його демонстративна відмова вакцинуватися від коронавірусу надихає.

«Давайте подумаємо. Джокович – перша ракетка світу. У нього є все. Є гроші. Є впливові зв’язки. Є доступ до медицини. Доступ до медицини! Як ви думаєте, адекватні лікарі закликатимуть його вакцинуватися? Ні. Адекватні лікарі скажуть йому йти подалі від цього лайна», - відзначили в Мережі.

«На жаль, світ бореться з фашизмом, з незаконною вакцинацією, сертифікацією, а в новинах цього не показують. Ми бачимо лише страх, який ллється з Мережі. Ми бачимо ботів, які топлять за вакцинацію. А тепер ми бачимо Джоковича, реального, впливового, який продемонстрував своє законне право», - додали коментатори.

Нагадаємо, через відмову від вакцинацію серб може заплатити штраф через проблеми зі спонсорськими контрактами.