Інтернет-спільнота підтримала позицію Джоковича щодо вакцинації 09:11
За приклад відмови вакцинуватися зірка тенісу Джокович може заплатити штраф 11:30
Журналісти дізнались алкогольні вподобання Володимира Зеленського 10:13
ЗМІ почали випускати гучні заголовки про смерть Зеленського в Домінікані 09:38
Британські вчені озвучили найпоширеніший симптом Омікрону 09:01
Весною в Україні вакцинуватимуть від ковіду п'ятирічних дітей 14:15
У ВООЗ прогнозують зараження штамом "Омікрон" понад половини населення Європи 13:15
Папа Римський засудив «безпідставну інформацію» про вакцинацію 13:27
Зірка тенісу не вакцинується.
Новину передає «Преса Украни».
Сьогодні, 13 січня, стало відомо, що першу ракетку світу Новака Джоковича підтримали прихильники з різних куточків світу. Так, у соцмережах з’являються численні повідомлення про те, що його демонстративна відмова вакцинуватися від коронавірусу надихає.
«Давайте подумаємо. Джокович – перша ракетка світу. У нього є все. Є гроші. Є впливові зв’язки. Є доступ до медицини. Доступ до медицини! Як ви думаєте, адекватні лікарі закликатимуть його вакцинуватися? Ні. Адекватні лікарі скажуть йому йти подалі від цього лайна», - відзначили в Мережі.
«На жаль, світ бореться з фашизмом, з незаконною вакцинацією, сертифікацією, а в новинах цього не показують. Ми бачимо лише страх, який ллється з Мережі. Ми бачимо ботів, які топлять за вакцинацію. А тепер ми бачимо Джоковича, реального, впливового, який продемонстрував своє законне право», - додали коментатори.
Нагадаємо, через відмову від вакцинацію серб може заплатити штраф через проблеми зі спонсорськими контрактами.
09:11: Інтернет-спільнота підтримала позицію Джоковича щодо вакцинації
08:34: В Болгарії люди виступили проти вакцинації від ковіду
13:09: Найближча ніч в Україні буде найхолоднішою – синоптик
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.