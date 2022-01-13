В Болгарії люди виступили проти вакцинації від ковіду

Аня Мартинюк 13 січня 2022, 08:34

Їх підтримали деякі політики.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у Болгарії пройшла акція протесту. Люди знову виступають проти ковідних сертифікатів. Так, 12 січня у Софії люди гучно заявили, що вони проти незаконних обмежень.

Мітингувальники навіть спробували взяти штурмом будинок парламенту. Тим часом місцеві ЗМІ зазначили, що акція відбувалася, коли в країні фіксували пік захворювання, мітингувальники не дотримувалися соціальної дистанції та не носили маски.

Відомо, що акцію протесту організувала партія "В'зраждане". Депутати називають вакцини проти коронавірусу "експериментальними".