В Болгарії люди виступили проти вакцинації від ковіду

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Їх підтримали деякі політики.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у Болгарії пройшла акція протесту. Люди знову виступають проти ковідних сертифікатів. Так, 12 січня у Софії люди гучно заявили, що вони проти незаконних обмежень.
Мітингувальники навіть спробували взяти штурмом будинок парламенту. Тим часом місцеві ЗМІ зазначили, що акція відбувалася, коли в країні фіксували пік захворювання, мітингувальники не дотримувалися соціальної дистанції та не носили маски.
#Sofia #Bulgarie #NoGreenPass #protests pic.twitter.com/Phzl5cVBnn— miki (@elcartagenese) January 12, 2022
Відомо, що акцію протесту організувала партія "В'зраждане". Депутати називають вакцини проти коронавірусу "експериментальними".
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