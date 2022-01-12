Порошенка чекають в Україні 17 січня

Аня Мартинюк 12 січня 2022, 14:09

Він прибуде рейсовим літаком.

Новину передає «Преса Украни».

Сьогодні, 12 січня, стало відомо, що колишній президент України Петро Порошенко прибуде до країни вранці 17 січня рейсовим літаком. Він прямуватиме з Варшави.

Таку інформацію надали у політсилі «ЄС». Також колеги Порошенка зазначили, що зараз він «проводить важливі зустрічі у Брюсселі». Експерти зазначаються, що не виключено, що Порошенко пізніше припише собі вплив на переговори представників Росії та НАТО.

Нагадаємо, 20 грудня Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді та сприянні тероризму.