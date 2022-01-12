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Порошенка чекають в Україні 17 січня

Аня Мартинюк 12 січня 2022, 14:09
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Порошенка чекають в Україні 17 січня

Він прибуде рейсовим літаком. 

Новину передає «Преса Украни».

Сьогодні, 12 січня, стало відомо, що колишній президент України Петро Порошенко прибуде до країни вранці 17 січня рейсовим літаком. Він прямуватиме з Варшави.

Таку інформацію надали у політсилі «ЄС». Також колеги Порошенка зазначили, що зараз він «проводить важливі зустрічі у Брюсселі». Експерти зазначаються, що не виключено, що Порошенко пізніше припише собі вплив на переговори представників Росії та НАТО.

Нагадаємо, 20 грудня Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді та сприянні тероризму. 

 

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