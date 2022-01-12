В Україні можуть запустити "еСубсидію"

Аня Мартинюк 12 січня 2022, 13:38

Слідом за "еПідтримкою".

Новину передає "Преса України".

Сьогодні, 12 січня, стало відомо, що в Укріїні може з'явитися програма "еСубсидія" із виплатами, які можна буде віддати державі. Тобто заплатити за комунальні послуги. Про це заявив заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма. За його словами, це буде аналог програми "еПідтримка".

"Будемо її (програму "еПідтримка") активно розвивати. Налаштуємо систему платежів, а наступним кроком завдяки такій системі наведемо порядок із субсидіями. Що заважає випустити "еСубсидію"?" - зазначив він.

Ростислав Шурма уточнив, що еСубсидія допоможе верифікувати кожного отримувача субсидії.