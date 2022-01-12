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Найближча ніч в Україні буде найхолоднішою – синоптик

Аня Мартинюк 12 січня 2022, 13:09
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Найближча ніч в Україні буде найхолоднішою – синоптик

Свіжий прогноз представила Наталка Діденко. 

Новину передає «Преса Украни».

Сьогодні, український синоптик Наталка Діденко повідомила, що у ніч на13 січня в Україні стовпчики термометрів опустяться до -11-19 градусів. На Півночі та північному сході місцями до -18-24 градусів.

«Завтра вдень температура повітря становитиме в більшості областей -4-9 градусів.

У західних областях 13 січня почнеться потепління, очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла», - зазначила вона.

14 січня потепління охопить більшу частину країни. Можливий штормовий вітер. Опади у вигляді снігу можливі 13 січня в Карпатах, місцями на Півночі та в Центрі. За прогнозом, більша частина країни перебуватиме під впливом антициклону, тому переважатиме суха погода. У Києві вночі -15-19 градусів, вдень -2-4 градусів. 

  

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