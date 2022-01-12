В Україні змінили змішані схеми COVID-вакцинації

Аня Мартинюк 12 січня 2022, 12:37

У Центрі громадського здоров'я роз'яснили, що це означає.

Новину передає «Преса Украни».

Сьогодні, 12 січня, що українцям дозволили змішувати препарати від коронавірусу. У Центрі громадського здоров'я зазначили, що інтервал між введенням доз вакцини від коронавірусу для всіх змішаних схем становить 28 днів.

Схеми наступні:

перша доза CoronaVac + друга AstraZeneca, Pfizer або Moderna;

перша доза AstraZeneca + друга Pfizer або Moderna;

перша доза Pfizer, Moderna + друга AstraZeneca.

Ці схеми також діють для додаткової або бустерної дози.