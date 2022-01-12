В Україні змінили змішані схеми COVID-вакцинації

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У Центрі громадського здоров'я роз'яснили, що це означає.
Новину передає «Преса Украни».
Сьогодні, 12 січня, що українцям дозволили змішувати препарати від коронавірусу. У Центрі громадського здоров'я зазначили, що інтервал між введенням доз вакцини від коронавірусу для всіх змішаних схем становить 28 днів.
Схеми наступні:
перша доза CoronaVac + друга AstraZeneca, Pfizer або Moderna;
перша доза AstraZeneca + друга Pfizer або Moderna;
перша доза Pfizer, Moderna + друга AstraZeneca.
Ці схеми також діють для додаткової або бустерної дози.
11:30: За приклад відмови вакцинуватися зірка тенісу Джокович може заплатити штраф
10:13: Журналісти дізнались алкогольні вподобання Володимира Зеленського
09:38: ЗМІ почали випускати гучні заголовки про смерть Зеленського в Домінікані
09:01: Британські вчені озвучили найпоширеніший симптом Омікрону
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