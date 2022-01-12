Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Весною в Україні вакцинуватимуть від ковіду п'ятирічних дітей
  • Без сертифікату нема їжі: McDonald's уже сортує клієнтів
  • Президент Казахстану закликав вбивати учасників протесту

В Україні змінили змішані схеми COVID-вакцинації

Аня Мартинюк 12 січня 2022, 12:37
Версія для друку
В Україні змінили змішані схеми COVID-вакцинації

У Центрі громадського здоров'я роз'яснили, що це означає.

Новину передає «Преса Украни».

Сьогодні, 12 січня, що українцям дозволили змішувати препарати від коронавірусу. У Центрі громадського здоров'я зазначили, що інтервал між введенням доз вакцини від коронавірусу для всіх змішаних схем становить 28 днів.

Схеми наступні: 

перша доза CoronaVac + друга AstraZeneca, Pfizer або Moderna;

перша доза AstraZeneca + друга Pfizer або Moderna;

перша доза Pfizer, Moderna + друга AstraZeneca.

Ці схеми також діють для додаткової або бустерної дози.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції