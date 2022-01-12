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У Черкасах "замінували" всі школи

Аня Мартинюк 12 січня 2022, 12:06
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У Черкасах "замінували" всі школи

Шукають вибухівку. 

Новину передає «Преса Украни».

Сьогодні, 12 січня, що до поліції Черкас надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл міста. Вони відреагували на виклик та взялись перевіряти інформацію.

Навчальні заклади перевіряють.

«У поліцію Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що школи міста заміновані. Наразі правоохоронці ретельно обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території щодо виявлення вибухонебезпечних речовин або предметів», - зазначено в повідомленні.

Людей просять зберігати спокій. 

 

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