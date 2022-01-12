Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Весною в Україні вакцинуватимуть від ковіду п'ятирічних дітей
  • Без сертифікату нема їжі: McDonald's уже сортує клієнтів
  • Президент Казахстану закликав вбивати учасників протесту

За приклад відмови вакцинуватися зірка тенісу Джокович може заплатити штраф

Аня Мартинюк 12 січня 2022, 11:30
Версія для друку
За приклад відмови вакцинуватися зірка тенісу Джокович може заплатити штраф

Однак, для впливового тенісиста він навряд чи непідйомним. 

Новину передає «Преса Украни».

Сьогодні, 12 січня, стало відомо, що перша ракетка світу Новак Джокович може заплатити чималий штраф за демонстративну відмову вакцинуватися від коронавірусу. Так, штраф може сягти 30 мільйонів доларів.

Серб може мати справу з проблемами, пов'язаними зі спонсорськими контрактами. Отже, не допуски на Australian Open – це лише квіточки. 

За даними видання Tennis Head, сербський тенісист став головним противником вакцинації у світі. В результаті рекламодавці насторожилися, що його імідж почав псуватися на тлі зростання гніву збоку прихильників вакцинації.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції