За приклад відмови вакцинуватися зірка тенісу Джокович може заплатити штраф

Аня Мартинюк 12 січня 2022, 11:30

Однак, для впливового тенісиста він навряд чи непідйомним.

Новину передає «Преса Украни».

Сьогодні, 12 січня, стало відомо, що перша ракетка світу Новак Джокович може заплатити чималий штраф за демонстративну відмову вакцинуватися від коронавірусу. Так, штраф може сягти 30 мільйонів доларів.

Серб може мати справу з проблемами, пов'язаними зі спонсорськими контрактами. Отже, не допуски на Australian Open – це лише квіточки.

За даними видання Tennis Head, сербський тенісист став головним противником вакцинації у світі. В результаті рекламодавці насторожилися, що його імідж почав псуватися на тлі зростання гніву збоку прихильників вакцинації.