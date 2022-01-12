Світовий банк очікує спад зростання ВВП України

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Стало відомо, чому.
Новину передає «Преса Украни».
Сьогодні, 12 січня, стало відомо, що Світовий банк знизив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на 2022 рік. А саме до 3,2%. Попередній прогноз був 3,5%. Банк очікує, що зростання ВВП на 2023 рік буде 3,5% проти 3,7%.
«Мляві перспективи, особливо щодо приватних інвестицій, відображають геополітичну напруженість в Україні, що зберігається, і вплив економічних санкцій на економіку Білорусі, економіка якої, як очікується, скоротиться в 2022 році», – йдеться у звіті.
Причина такого ходу подій – напруженість навколо України, яка створює ризики для всього регіону.
11:30: За приклад відмови вакцинуватися зірка тенісу Джокович може заплатити штраф
10:13: Журналісти дізнались алкогольні вподобання Володимира Зеленського
09:38: ЗМІ почали випускати гучні заголовки про смерть Зеленського в Домінікані
09:01: Британські вчені озвучили найпоширеніший симптом Омікрону
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