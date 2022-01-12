Світовий банк очікує спад зростання ВВП України

Аня Мартинюк 12 січня 2022, 10:47

Стало відомо, чому.

Новину передає «Преса Украни».

Сьогодні, 12 січня, стало відомо, що Світовий банк знизив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на 2022 рік. А саме до 3,2%. Попередній прогноз був 3,5%. Банк очікує, що зростання ВВП на 2023 рік буде 3,5% проти 3,7%.

«Мляві перспективи, особливо щодо приватних інвестицій, відображають геополітичну напруженість в Україні, що зберігається, і вплив економічних санкцій на економіку Білорусі, економіка якої, як очікується, скоротиться в 2022 році», – йдеться у звіті.

Причина такого ходу подій – напруженість навколо України, яка створює ризики для всього регіону.