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Світовий банк очікує спад зростання ВВП України

Аня Мартинюк 12 січня 2022, 10:47
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Світовий банк очікує спад зростання ВВП України

Стало відомо, чому. 

Новину передає «Преса Украни».

Сьогодні, 12 січня, стало відомо, що Світовий банк знизив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на 2022 рік. А саме до 3,2%. Попередній прогноз був 3,5%. Банк очікує, що зростання ВВП на 2023 рік буде 3,5% проти 3,7%.

«Мляві перспективи, особливо щодо приватних інвестицій, відображають геополітичну напруженість в Україні, що зберігається, і вплив економічних санкцій на економіку Білорусі, економіка якої, як очікується, скоротиться в 2022 році», – йдеться у звіті.

Причина такого ходу подій – напруженість навколо України, яка створює ризики для всього регіону.

 

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