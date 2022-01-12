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Журналісти дізнались алкогольні вподобання Володимира Зеленського

Аня Мартинюк 12 січня 2022, 10:13
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Журналісти дізнались алкогольні вподобання Володимира Зеленського

Раніше він заявляв, що любить вино. 

Новину передає «Преса Украни».

Українські журналісти дізналися, якому алкоголю надає перевагу президент України Володимир Зеленський. Так, напередодні Різдва Зеленський був у Карпатах й, як було припущено з фото, пив горілку або самогон.

Також в одному з інтерв'ю Володимир Зеленський заявляв, що надає перевагу червоному вину.

Раніше на фестивалі у Дніпрі Зеленський випив пива.

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