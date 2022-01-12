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Раніше він заявляв, що любить вино.
Новину передає «Преса Украни».
Українські журналісти дізналися, якому алкоголю надає перевагу президент України Володимир Зеленський. Так, напередодні Різдва Зеленський був у Карпатах й, як було припущено з фото, пив горілку або самогон.
Також в одному з інтерв'ю Володимир Зеленський заявляв, що надає перевагу червоному вину.
Раніше на фестивалі у Дніпрі Зеленський випив пива.
10:13: Журналісти дізнались алкогольні вподобання Володимира Зеленського
09:38: ЗМІ почали випускати гучні заголовки про смерть Зеленського в Домінікані
09:01: Британські вчені озвучили найпоширеніший симптом Омікрону
14:15: Весною в Україні вакцинуватимуть від ковіду п'ятирічних дітей
13:15: У ВООЗ прогнозують зараження штамом "Омікрон" понад половини населення Європи
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