Журналісти дізнались алкогольні вподобання Володимира Зеленського

Аня Мартинюк 12 січня 2022, 10:13

Раніше він заявляв, що любить вино.

Новину передає «Преса Украни».

Українські журналісти дізналися, якому алкоголю надає перевагу президент України Володимир Зеленський. Так, напередодні Різдва Зеленський був у Карпатах й, як було припущено з фото, пив горілку або самогон.

Також в одному з інтерв'ю Володимир Зеленський заявляв, що надає перевагу червоному вину.

Раніше на фестивалі у Дніпрі Зеленський випив пива.