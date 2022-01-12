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ЗМІ почали випускати гучні заголовки про смерть Зеленського в Домінікані

Аня Мартинюк 12 січня 2022, 09:38
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ЗМІ почали випускати гучні заголовки про смерть Зеленського в Домінікані

Мова йде про російського журналіста.

Новину передає «Преса Украни».

Сьогодні, 12 січня, стало відомо, що в Домінікані помер російській журналіст Михайло Зеленський. Йому було 46 років. Тим часом ЗМІ намагаються максимально використати його прізвище, адже таке ж прізвище має український президент Володимир Зеленський.

Так, онлайн видання публікують новину з гучними заголовками «В Росії помер Зеленський», «В Домінікані раптово помер Зеленський» й тому подібні.

Подробиці смерті журналіста наразі невідомі.

 

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