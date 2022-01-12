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Мова йде про російського журналіста.
Новину передає «Преса Украни».
Сьогодні, 12 січня, стало відомо, що в Домінікані помер російській журналіст Михайло Зеленський. Йому було 46 років. Тим часом ЗМІ намагаються максимально використати його прізвище, адже таке ж прізвище має український президент Володимир Зеленський.
Так, онлайн видання публікують новину з гучними заголовками «В Росії помер Зеленський», «В Домінікані раптово помер Зеленський» й тому подібні.
Подробиці смерті журналіста наразі невідомі.
10:13: Журналісти дізнались алкогольні вподобання Володимира Зеленського
09:38: ЗМІ почали випускати гучні заголовки про смерть Зеленського в Домінікані
09:01: Британські вчені озвучили найпоширеніший симптом Омікрону
14:15: Весною в Україні вакцинуватимуть від ковіду п'ятирічних дітей
13:15: У ВООЗ прогнозують зараження штамом "Омікрон" понад половини населення Європи
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