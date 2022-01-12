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Він же найтиповіший для простуди.
Новину передає «Преса Украни».
Сьогодні, 12 січня, британські вчені повідомили, що вони помітили найпоширеніший симптом коронавірусу у вакцинованих пацієнтів. Так, вони багато чхають.
За даними видання Express, втрата нюху та смаку уже рідше проявляються в якості симптомів у хворих на ковід.
Також експерти зазначили, що вони не виявили великої різниці у симптомах Дельти та Омікрону.
09:38: ЗМІ почали випускати гучні заголовки про смерть Зеленського в Домінікані
09:01: Британські вчені озвучили найпоширеніший симптом Омікрону
14:15: Весною в Україні вакцинуватимуть від ковіду п'ятирічних дітей
13:15: У ВООЗ прогнозують зараження штамом "Омікрон" понад половини населення Європи
13:27: Папа Римський засудив «безпідставну інформацію» про вакцинацію
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