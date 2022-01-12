Британські вчені озвучили найпоширеніший симптом Омікрону

Аня Мартинюк 12 січня 2022, 09:01

Він же найтиповіший для простуди.

Новину передає «Преса Украни».

Сьогодні, 12 січня, британські вчені повідомили, що вони помітили найпоширеніший симптом коронавірусу у вакцинованих пацієнтів. Так, вони багато чхають.

За даними видання Express, втрата нюху та смаку уже рідше проявляються в якості симптомів у хворих на ковід.

Також експерти зазначили, що вони не виявили великої різниці у симптомах Дельти та Омікрону.