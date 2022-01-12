В Україні розпочалася нова хвиля коронавірусу – НАН

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Побільшало хворих серед молоді.
Новину передає «Преса Украни».
У звіті Національної академії наук України зазначається, що середня кількість нових випадків коронавірусу за останній тиждень склала 4540 на день, а середня кількість летальних випадків - 158 на день. Тому вчені дійшли до висновку, що нова хвиля коронавірусу в Україні уже починається.
Також уточнюється, що кількість позитивних тестів зросла майже на 40%.
Вчені вирахували, що за останні 3-5 днів частка хворих серед повнолітньої молоді до 35 років зросла.
09:38: ЗМІ почали випускати гучні заголовки про смерть Зеленського в Домінікані
09:01: Британські вчені озвучили найпоширеніший симптом Омікрону
14:15: Весною в Україні вакцинуватимуть від ковіду п'ятирічних дітей
13:15: У ВООЗ прогнозують зараження штамом "Омікрон" понад половини населення Європи
13:27: Папа Римський засудив «безпідставну інформацію» про вакцинацію
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