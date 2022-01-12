В Україні розпочалася нова хвиля коронавірусу – НАН

Аня Мартинюк 12 січня 2022, 08:32

Побільшало хворих серед молоді.

Новину передає «Преса Украни».

У звіті Національної академії наук України зазначається, що середня кількість нових випадків коронавірусу за останній тиждень склала 4540 на день, а середня кількість летальних випадків - 158 на день. Тому вчені дійшли до висновку, що нова хвиля коронавірусу в Україні уже починається.

Також уточнюється, що кількість позитивних тестів зросла майже на 40%.

Вчені вирахували, що за останні 3-5 днів частка хворих серед повнолітньої молоді до 35 років зросла.