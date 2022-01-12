Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Весною в Україні вакцинуватимуть від ковіду п'ятирічних дітей
  • Без сертифікату нема їжі: McDonald's уже сортує клієнтів
  • Президент Казахстану закликав вбивати учасників протесту

В Україні розпочалася нова хвиля коронавірусу – НАН

Аня Мартинюк 12 січня 2022, 08:32
Версія для друку
В Україні розпочалася нова хвиля коронавірусу – НАН

Побільшало хворих серед молоді. 

Новину передає «Преса Украни».

У звіті Національної академії наук України зазначається, що середня кількість нових випадків коронавірусу за останній тиждень склала 4540 на день, а середня кількість летальних випадків - 158 на день. Тому вчені дійшли до висновку, що нова хвиля коронавірусу в Україні уже починається.

Також уточнюється, що кількість позитивних тестів зросла майже на 40%.

Вчені вирахували, що за останні 3-5 днів частка хворих серед повнолітньої молоді до 35 років зросла.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції