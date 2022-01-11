Как правильно выбрать пылесос для дома

zmxn 10 січня 2022, 06:06

За последние десятки лет пылесосы достаточно сильно изменились, появилось множество разнообразных моделей. Какие же типы пылесосов для дома бывают на сегодняшний день, и для чего каждый из них лучше подходит?

Классический или традиционный пылесос

Его основное предназначение — убирать пыль, но встречаются модели, которые подходят и для влажной уборки комнат.

Основные характеристики, на которые стоит обратить внимание прежде, чем покупать классический (традиционный) пылесос:

маневренность и размер. В момент выбора лучше проверить, удобное или нет у пылесоса управление, легко ли его будет поднимать, тянуть.

Вид пылесборника. В одних моделях для сбора пыли имеются мешки, которые могут быть многоразового или одноразового использования; контейнеры, или аквафильтры. Контейнер надо опустошать самому вручную, а из аквафильтра понадобится только выливать грязную воду. Когда в пылесосе мешки для одноразового использования, то их следует заменять при полном заполнении, но применение таких мешков не экономичное. Пылесборники различаются по объему. Если они маленьких размеров, то их надо часто опустошать. Фильтрация. Самая лучшая фильтрующая система у пылесосов, в которых имеются HEPA фильтры и установлен аквафильтр. Отличие по мощности. Пылесосы с малой мощностью подойдут для устранения несильных загрязнений, а для дома с наличием домашних питомцев или детей подойдет модель помощнее. Влажная уборка. Пылесосы с возможностью влажной уборки носят название моющих. Подобные модели способны помочь почистить мягкую мебель и ковры. Такие пылесосы оснащены специально для этого предназначенной насадкой, при помощи которой распыляется вода, а потом собирается в резервуар. Аксессуары. В комплекте каждой модели имеются разные насадки. В комплект могут входить насадки, которые предназначены для уборки пола, ковров, ламината, а также могут быть насадки щелевые, которые позволяют убрать места трудной доступности, для того, чтобы очистить одежду и мебель используются насадки-щетки. Шумность. Нелишним будет заранее узнать, насколько громкая модель, планируемая к покупке, так как очень громкие пылесосы могут причинить неудобства близким.

Роботы-пылесосы

Главная отличительная черта пылесоса-робота состоит в том, что при его использовании не требуется участие владельца, так как помещение убирает он сам, без чьей либо помощи. Но такое чудо техники не в состоянии осилить достаточно сильные загрязнения, поэтому его можно использовать только для ежедневного поддержания чистоты.

Подобные устройства по мощности существенно ниже обычных пылесосов, но в то же время, они достаточно эффективны. Именно за счет регулярного их использования, в доме поддерживается постоянная чистота и за счет этого отпадает необходимость в частой генеральной уборке.

Многие пылесосы роботы схожи, имеют похожие щетки и функционируют одинаково. Поэтому в момент выбора такого помощника необходимо обратить особенное внимание на следующие характеристики:

Различие по времени работы, емкости аккумулятора. От того, насколько долго батарея держит заряд, зависит, какую площадь жилья будет способен убрать пылесос, не нуждаясь в дополнительной подзарядке.

Возможность влажной уборки. В некоторых роботах-пылесосах имеется контейнер под воду и несколько тряпок для осуществления влажной уборки.

Разнообразие программ. В большинстве таких «умных» пылесосов имеется возможность построения карты помещения, что способствует более качественной уборке. Те, в которых не имеется такой возможности, блуждают по дому, и при столкновении с препятствием, поворачиваются в другую сторону. Ориентируясь только на описание модели, невозможно точно узнать, насколько «умным» будет пылесос в работе, поэтому лучше перед покупкой обратиться к обзорам на сайтах по данному профилю и внимательно изучить отзывы.

При эксплуатации роботов-пылесосов немаловажную роль играет возможность установки барьеров, которые не дают пылесосу выезжать в запрещенные зоны.

Также имеет значение, насколько адекватно робот проявляет реакцию на ступени и пороги, встречающиеся на его пути;

Возможность управления с помощью смартфона, наличие пульта управления. У многих роботов-пылесосов в комплекте идет пульт ДУ (дистанционного управления), а более «продвинутые» подключаются к Wi-Fi, что позволяет управлять пылесосом через мобильное приложение.

Возможность настройки расписания. Данная функция есть практически в каждой модели роботов-пылесосов, но не всегда она работает корректно.

Вертикальные пылесосы

В отличие от классических, вертикальные пылесосы больше предназначены для уборки помещений с минимальными загрязнениями и могут заменить обычный веник, то есть использованы в момент, если нужно срочно убрать небольшую кучку мусора, к примеру, скопившийся песок на обувницы или просыпавшиеся на кухне сахар и крупу.

Такие пылесосы могут работать от батареек, они достаточно компактны и имеют небольшой вес.

К недостаткам можно отнести сравнительно небольшую мощность, заряда батареи хватает ненадолго, и зачастую встречаются модели с неудачными конструкциями.

При выборе того или иного пылесоса нужно, во-первых, определиться, для чего именно он будет использован: для стандартной уборки помещения квартиры лучше подойдет классический пылесос, для ежедневного же поддержания чистоты будет не лишним использовать робот-пылесос. А вот когда требуется срочно убрать небольшое количество мусора, лучше воспользоваться вертикальным помощником, или, как его еще называют «электровеником».

Самым лучшим решением будет покупка двух разных пылесосов, которые смогут замечательно дополнять друг друга.