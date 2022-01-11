Весною в Україні вакцинуватимуть від ковіду п'ятирічних дітей

Аня Мартинюк 11 січня 2022, 14:15

І старших.

Новину передає «Преса України».

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що весною в Україні можуть почати вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 5 років. Як відомо, наразі в Україні дозволено вакцинувати дітей віком від 12 років.

«Рекомендацій європейської технічної групи експертів із щеплення дітей від 5 років ще не було. Тобто, на рівні Європи таке питання не розглядали. Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня», - додав Кузін.

За словами Кузіна, вакцинація дітей – це безпечно.