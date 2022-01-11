Весною в Україні вакцинуватимуть від ковіду п'ятирічних дітей 14:15
У ВООЗ прогнозують зараження штамом "Омікрон" понад половини населення Європи 13:15
Папа Римський засудив «безпідставну інформацію» про вакцинацію 13:27
Центр эстетической косметологии Слим - Мы знаем, как комбинировать лучшие ингредиенты 09:32
Что нужно знать о выборе и покупке мебели для спальни? 06:45
Без сертифікату нема їжі: McDonald's уже сортує клієнтів 11:59
Мазки з носа можуть бути неефективні до виявлення Омікрона 11:20
В Іспанії домашні тварини стали законними членами сім'ї 09:30
І старших.
Новину передає «Преса України».
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що весною в Україні можуть почати вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 5 років. Як відомо, наразі в Україні дозволено вакцинувати дітей віком від 12 років.
«Рекомендацій європейської технічної групи експертів із щеплення дітей від 5 років ще не було. Тобто, на рівні Європи таке питання не розглядали. Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня», - додав Кузін.
За словами Кузіна, вакцинація дітей – це безпечно.
14:15: Весною в Україні вакцинуватимуть від ковіду п'ятирічних дітей
13:15: У ВООЗ прогнозують зараження штамом "Омікрон" понад половини населення Європи
13:27: Папа Римський засудив «безпідставну інформацію» про вакцинацію
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.