З лютого в Австрії буде обов'язковою вакцинація

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Австрія першою в Європі вводить обов'язкову вакцинацію.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 січня, канцлер Австрії Карл Нехаммер підтвердив, що з лютого в країні буде обов’язкова вакцинація від коронавірусу.
Він додав, що наразі допрацьовуються відповідні законопроекти, щоб представити їх у фінальному варіанті.
«Серйозні заперечення тепер будуть розглянуті і, за потреби, включені. На мою думку, необхідність обов'язкової вакцинації сумнівів не викликає», - додав він.
Нагадаємо, Австрія першою в Європі вводить обов'язкову вакцинацію.
14:15: Весною в Україні вакцинуватимуть від ковіду п'ятирічних дітей
13:15: У ВООЗ прогнозують зараження штамом "Омікрон" понад половини населення Європи
13:27: Папа Римський засудив «безпідставну інформацію» про вакцинацію
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