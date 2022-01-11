З лютого в Австрії буде обов'язковою вакцинація

Аня Мартинюк 11 січня 2022, 13:46

Австрія першою в Європі вводить обов'язкову вакцинацію.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 січня, канцлер Австрії Карл Нехаммер підтвердив, що з лютого в країні буде обов’язкова вакцинація від коронавірусу.

Він додав, що наразі допрацьовуються відповідні законопроекти, щоб представити їх у фінальному варіанті.

«Серйозні заперечення тепер будуть розглянуті і, за потреби, включені. На мою думку, необхідність обов'язкової вакцинації сумнівів не викликає», - додав він.

Нагадаємо, Австрія першою в Європі вводить обов'язкову вакцинацію.