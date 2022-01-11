У ВООЗ прогнозують зараження штамом "Омікрон" понад половини населення Європи

Аня Мартинюк 11 січня 2022, 13:15

Людей закликали вакцинуватися.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 січня, у ВООЗ заявили, що новий штам коронавірусу Омікрон у найближчі два місяці приведе до захворювання половини населення Європи.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге зазначив, що у Європі уже було зафіксовано понад сім мільйонів нових випадків захворювання на ковід.

«При таких темпах Інститут показників та оцінки здоров'я прогнозує, що понад 50% населення в регіоні буде інфіковано "Омікроном" у найближчі 6-8 тижнів», - розповів Клюге.

Так, людей закликали вакцинуватися.