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Людей закликали вакцинуватися.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 січня, у ВООЗ заявили, що новий штам коронавірусу Омікрон у найближчі два місяці приведе до захворювання половини населення Європи.
Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге зазначив, що у Європі уже було зафіксовано понад сім мільйонів нових випадків захворювання на ковід.
«При таких темпах Інститут показників та оцінки здоров'я прогнозує, що понад 50% населення в регіоні буде інфіковано "Омікроном" у найближчі 6-8 тижнів», - розповів Клюге.
Так, людей закликали вакцинуватися.
13:15: У ВООЗ прогнозують зараження штамом "Омікрон" понад половини населення Європи
13:27: Папа Римський засудив «безпідставну інформацію» про вакцинацію
09:32: Центр эстетической косметологии Слим - Мы знаем, как комбинировать лучшие ингредиенты
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