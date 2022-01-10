Чем керамические брекеты лучше металлических?

zmxn 10 січня 2022, 00:26

Такой вид аппаратов для исправления прикуса является отличной альтернативой брекетам из металла. В этой статье мы расскажем о плюсах, отличающих брекеты из керамики от металлических моделей, а также о специфике керамических систем.

Популярным видом ортодонтических конструкций являются керамические брекеты.

Такой вид аппаратов для исправления прикуса является отличной альтернативой брекетам из металла. В этой статье мы расскажем о плюсах, отличающих брекеты из керамики от металлических моделей, а также о специфике керамических систем.

Преимущества особенности керамических брекет-систем

Часто пациенты выбирают керамические брекеты, потому что они:

Эстетичнее металлических брекетов. Ненамного уступают металлическим системам по эффективности и требуют немного больше времени на лечение. Отличаются простотой ухода. Специалисты рекомендуют придерживаться правил гигиены, а еще ограничить потребление пищевых продуктов, которые содержат красители — в противном случае керамика может изменить цвет. Потемнение брекетов может вызвать и сигаретный дым – курильщикам, возможно, лучше поставить металл. В плане стоимости являются «золотой серединой». Цена керамических конструкций для исправления прикуса выше, чем стоимость металлических брекетов, но она намного демократичнее, чем цена сапфировых брекет-систем, незаметных вообще.

Главный плюс керамических брекетов в сравнении с аналогичными устройствам из металла — психологический комфорт во время лечения. Системы из керамики не вызывают у пациентов ощущений стеснительности и напряжения во время разговора.

Показания для установки керамической брекет-системы такие же, как и для металлических брекетов:

неправильное расположение нескольких зубов;

неправильный прикус;

тремы и диастемы.

Решение об установке керамических брекет-систем должен принимать врач-ортодонт.

Существует ряд патологий, при которых ношение брекетов противопоказано. В их числе — наличие у пациента зубных камней, болезней десен, поражение зубов кариесом и наличие «проблемных» восьмерок. Такие заболевания являются временными, потому что поддаются лечению. Устранив причину, брекеты можно ставить.

Абсолютными противопоказаниями для ортодонтического лечения данным путем являются заболевания внутренних органов и злокачественные новообразования. Также, брекеты не устанавливают пациентам с имплантами.

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