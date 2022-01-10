Чем керамические брекеты лучше металлических?

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Такой вид аппаратов для исправления прикуса является отличной альтернативой брекетам из металла. В этой статье мы расскажем о плюсах, отличающих брекеты из керамики от металлических моделей, а также о специфике керамических систем.
Популярным видом ортодонтических конструкций являются керамические брекеты.
Такой вид аппаратов для исправления прикуса является отличной альтернативой брекетам из металла. В этой статье мы расскажем о плюсах, отличающих брекеты из керамики от металлических моделей, а также о специфике керамических систем.
Часто пациенты выбирают керамические брекеты, потому что они:
Главный плюс керамических брекетов в сравнении с аналогичными устройствам из металла — психологический комфорт во время лечения. Системы из керамики не вызывают у пациентов ощущений стеснительности и напряжения во время разговора.
Решение об установке керамических брекет-систем должен принимать врач-ортодонт.
Существует ряд патологий, при которых ношение брекетов противопоказано. В их числе — наличие у пациента зубных камней, болезней десен, поражение зубов кариесом и наличие «проблемных» восьмерок. Такие заболевания являются временными, потому что поддаются лечению. Устранив причину, брекеты можно ставить.
Абсолютными противопоказаниями для ортодонтического лечения данным путем являются заболевания внутренних органов и злокачественные новообразования. Также, брекеты не устанавливают пациентам с имплантами.
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09:32: Центр эстетической косметологии Слим - Мы знаем, как комбинировать лучшие ингредиенты
06:45: Что нужно знать о выборе и покупке мебели для спальни?
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