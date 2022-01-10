Аня Мартинюк 10 січня 2022, 14:08

Жінки зраділи нововведенню.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 січня, стало відомо, що жінкам в Саудівській Аравії дозволили керувати таксі. Уряд Саудівської Аравії оголосив про своє рішення, підкресливши, що ця зміна є одним із низок кроків, які є частиною стратегії наслідного принца Мохаммеда бін Салмана «Бачення 2030» щодо диверсифікації економіки країни, повідомляє інтернет-газета The National.

Жінкам буде дозволено відвідувати 18 автошкіл, які пропонують курси водійських прав та іспити, необхідні для отримання посвідчення на таксі.

Заяву уряду з радістю сприйняли жінки, які бачать, що їхні можливості працевлаштування збільшуються. Фактично лише у 2017 році жінкам було дозволено керувати своїми особистими автомобілями, і з тих пір понад 174 000 саудівських жінок отримали водійські права.

Політична стратегія Vision 2030 спрямована на підвищення ролі жінок у суспільному житті. За даними Саудівського статистичного бюро, участь жінок на ринку праці зросла з 19% у 2016 році до 33% у 2020 році.