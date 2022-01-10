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Охорону здоров’я він назвав моральним обов’язком.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 січня, стало відомо, що Папа Франциск припустив, що вакцинація проти коронавірусу є «моральним обов’язком», і засудив те, як «безпідставна інформація» змушує людей відмовитися від одного з найефективніших заходів для порятунку життя.
Франциск використав деякі зі своїх найсильніших слів, закликаючи людей зробити щеплення, у промові перед послами, акредитованими при Святому Престолі, щорічній події, під час якої він підводить підсумки світу та визначає зовнішньополітичні цілі Ватикану на рік.
85-річний Френсіс заявив, що люди зобов’язані піклуватися про себе, «і це означає повагу до здоров’я тих, хто нас оточує».
13:27: Папа Римський засудив «безпідставну інформацію» про вакцинацію
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