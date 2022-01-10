Пожежа у Нью-Йорку забрала життя 19 людей

Аня Мартинюк 10 січня 2022, 11:18

З них 9 дітей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 січня, стало відомо про пожежу у багатоквартирному будинку в Нью-Йорку. На жаль, вогонь забрав життя 19 осіб, у тому числі 9 дітей.

Подія трапилась 9 січня у Бронксі. Це найбільш смертоносна пожежа в Нью-Йорку за три десятиліття.

Пожежний комісар Деніел Нігро заявив, що пожежа «почалася в несправному електричному обігрівачі» в квартирі, що охоплює другий і третій поверхи 19-поверхового будинку. Двері квартири залишили відкритими, завдяки чому дим швидко поширився по всій будівлі.

Деякі мешканці, затиснуті у своїх квартирах, розбивали вікна для повітря та запихали під двері мокрі рушники. Пожежники знаходили жертв на кожному поверсі та вивозили їх із зупинкою серця та дихання.

Стефан Рінгель, старший радник мера Еріка Адамса, додав, що загиблим дітям було менше 16 років. Також відомо, що багато мешканців будівлі були вихідцями з західноафриканської країни Гамбії, і там проживала велика мусульманська громада.

Ще 13 людей залишаються госпіталізованими у важкому стані.