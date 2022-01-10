У помаранчевій зоні опинилися дві області України

Аня Мартинюк 10 січня 2022, 10:38

Про це заявили в МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 січня, стало відомо, що в помаранчевій карантинній зоні опинилися дві області. Мова йде про Сумську та Херсонську області. Тут зафіксували перевищення динаміки рівня госпіталізацій.

Всі інші області залишилися в жовтій зоні. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

«У Херсонській області другий день поспіль перевищено динаміку рівня госпіталізацій – 60% за певного показника 50%. А на Сумщині перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування – 21%», - відзначили у відомстві.

До слова, за минулу добу в Україні виявили 1969 нових ковідних хворих.