У помаранчевій зоні опинилися дві області України

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Про це заявили в МОЗ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 січня, стало відомо, що в помаранчевій карантинній зоні опинилися дві області. Мова йде про Сумську та Херсонську області. Тут зафіксували перевищення динаміки рівня госпіталізацій.
Всі інші області залишилися в жовтій зоні. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.
«У Херсонській області другий день поспіль перевищено динаміку рівня госпіталізацій – 60% за певного показника 50%. А на Сумщині перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування – 21%», - відзначили у відомстві.
До слова, за минулу добу в Україні виявили 1969 нових ковідних хворих.
11:59: Без сертифікату нема їжі: McDonald's уже сортує клієнтів
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