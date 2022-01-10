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В Україні оголошено перший рівень небезпеки

Аня Мартинюк 10 січня 2022, 10:02
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В Україні оголошено перший рівень небезпеки

За виключенням Криму. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 січня, практично на всій території України очікується ожеледиця. За даними Укргідрометцентру, в країні оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Синоптики уточнили, що ожиледиці не бьуде на території анексованого Криму.

Як відомо, сьогодні сніг очікується у північних, центральних та східних областях країни. На півдні та заході країни без істотних опадів. У Києві подекуди туман.

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