В Україні оголошено перший рівень небезпеки

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За виключенням Криму.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 січня, практично на всій території України очікується ожеледиця. За даними Укргідрометцентру, в країні оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.
Синоптики уточнили, що ожиледиці не бьуде на території анексованого Криму.
Як відомо, сьогодні сніг очікується у північних, центральних та східних областях країни. На півдні та заході країни без істотних опадів. У Києві подекуди туман.
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