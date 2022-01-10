Центр эстетической косметологии Слим - Мы знаем, как комбинировать лучшие ингредиенты

Аня Мартинюк 10 січня 2022, 09:32

Любовь помогает делать кожу сияющей и розовой. Исследования показывают, что любвеобильность может улучшить вашу кожу, настроение и сон. Но косметологи готовы сделать еще больше – укрепить или улучшить результат, решить сложную косметологическую проблему. И, да, тоже с любовью.

Лучшие ингредиенты

Комбинация многих ингредиентов может составить райский рецепт кожи — другие просто не сочетаются друг с другом. Смешивание некоторых активных ингредиентов может нарушить кожный барьер и привести к воспалению, раздражению и обезвоживанию. Но как узнать, что подходит, а что нет для ухода за кожей? С этими вопросами обязательно нужно обращаться в Центр эстетической косметологии Слим. Здесь мы расскажем вам об искусстве подбора средств по уходу за кожей.

Ретинол — главный ингредиент, который ускоряет обновление клеток кожи, повышает выработку коллагена, способствует отшелушиванию омертвевших клеток кожи и борется со свободными радикалами, предотвращая повреждение клеток. Как только ретинол впитывается в кожу, он превращается в ретиноевую кислоту, которая является активной формой витамина А, поэтому кожа может воспользоваться его преимуществами. По правде говоря, ретинол может вызывать сенсибилизацию в сочетании с некоторыми ингредиентами, включая отшелушивающие кислоты, такие как AHA и BHA, которые, как и ретинол, способствуют отшелушиванию омертвевших клеток кожи. Мы рекомендуем использовать эти активные ингредиенты по вечерам, если ваша кожа более чувствительна.

Ретинол и витамин С

Это — два мощных активных ингредиента, которые обладают удивительными свойствами, улучшающими состояние кожи, но могут вызвать раздражение при совместном нанесении. Поскольку использование ретинола требует акклиматизации и у некоторых может вызвать раздражение, его не следует использовать одновременно с витамином С.

Лучше утром использовать витамин С под кремом SPF широкого спектра действия, так как SPF защищает кожу от ультрафиолетовых лучей, а витамин С борется со свободными радикалами, вызванными воздействием ультрафиолета.

Затем использовать ретинол на ночь, чтобы поддержать естественные процессы восстановления и пролиферации клеток кожи, которые происходят, пока вы спите.

Другой вариант — перейти на ретинилпальмитат, сложный эфир ретинола и пальмитиновой кислоты — сложной жирной кислоты.