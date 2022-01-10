Центр эстетической косметологии Слим - Мы знаем, как комбинировать лучшие ингредиенты

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Любовь помогает делать кожу сияющей и розовой. Исследования показывают, что любвеобильность может улучшить вашу кожу, настроение и сон. Но косметологи готовы сделать еще больше – укрепить или улучшить результат, решить сложную косметологическую проблему. И, да, тоже с любовью.
Комбинация многих ингредиентов может составить райский рецепт кожи — другие просто не сочетаются друг с другом. Смешивание некоторых активных ингредиентов может нарушить кожный барьер и привести к воспалению, раздражению и обезвоживанию. Но как узнать, что подходит, а что нет для ухода за кожей? С этими вопросами обязательно нужно обращаться в Центр эстетической косметологии Слим. Здесь мы расскажем вам об искусстве подбора средств по уходу за кожей.
Ретинол — главный ингредиент, который ускоряет обновление клеток кожи, повышает выработку коллагена, способствует отшелушиванию омертвевших клеток кожи и борется со свободными радикалами, предотвращая повреждение клеток. Как только ретинол впитывается в кожу, он превращается в ретиноевую кислоту, которая является активной формой витамина А, поэтому кожа может воспользоваться его преимуществами. По правде говоря, ретинол может вызывать сенсибилизацию в сочетании с некоторыми ингредиентами, включая отшелушивающие кислоты, такие как AHA и BHA, которые, как и ретинол, способствуют отшелушиванию омертвевших клеток кожи. Мы рекомендуем использовать эти активные ингредиенты по вечерам, если ваша кожа более чувствительна.
Это — два мощных активных ингредиента, которые обладают удивительными свойствами, улучшающими состояние кожи, но могут вызвать раздражение при совместном нанесении. Поскольку использование ретинола требует акклиматизации и у некоторых может вызвать раздражение, его не следует использовать одновременно с витамином С.
Другой вариант — перейти на ретинилпальмитат, сложный эфир ретинола и пальмитиновой кислоты — сложной жирной кислоты.
13:27: Папа Римський засудив «безпідставну інформацію» про вакцинацію
09:32: Центр эстетической косметологии Слим - Мы знаем, как комбинировать лучшие ингредиенты
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