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В Україні 600 тисяч вакцин утилізують

Аня Мартинюк 08 січня 2022, 14:04
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В Україні 600 тисяч вакцин утилізують

Мова йде про вакцину від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 січня, стало відомо, що в Україні утилізують близько 560 000 доз простроченої вакцини від коронавірусу. Мова йде про менш розрекламований препарат AstraZeneca. Також знищать 30 000 доз вакцини Pfizer. Вона зіпсувалася через неправильне транспортування.

У прес-службі МОЗ зазначили, що 561 729 доз вакцини AstraZeneca було отримало в якості гумдопомоги.

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