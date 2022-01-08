В Україні 600 тисяч вакцин утилізують

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Мова йде про вакцину від коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 січня, стало відомо, що в Україні утилізують близько 560 000 доз простроченої вакцини від коронавірусу. Мова йде про менш розрекламований препарат AstraZeneca. Також знищать 30 000 доз вакцини Pfizer. Вона зіпсувалася через неправильне транспортування.
У прес-службі МОЗ зазначили, що 561 729 доз вакцини AstraZeneca було отримало в якості гумдопомоги.
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