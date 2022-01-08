В Україні 600 тисяч вакцин утилізують

Аня Мартинюк 08 січня 2022, 14:04

Мова йде про вакцину від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 січня, стало відомо, що в Україні утилізують близько 560 000 доз простроченої вакцини від коронавірусу. Мова йде про менш розрекламований препарат AstraZeneca. Також знищать 30 000 доз вакцини Pfizer. Вона зіпсувалася через неправильне транспортування.

У прес-службі МОЗ зазначили, що 561 729 доз вакцини AstraZeneca було отримало в якості гумдопомоги.