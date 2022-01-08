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На Дніпропетровщині двоє дітей провалилися під кригу

Аня Мартинюк 08 січня 2022, 13:39
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На Дніпропетровщині двоє дітей провалилися під кригу

На щастя, їх врятували. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 січня, стало відомо, що у Саксаганському районі міста Кривий Ріг на затоці річки Саксагань під кригу провалилися двоє дітей. На щастя, двох хлопчиків 2009 та 2010 років народження вдалось врятувати. Їм допомогли двоє перехожих.

У прес-службі ДСНС зазначили, що діти гуляли на відстані 4 м від берега.

Діти у задовільному стані. Їх направили до дитячої міської лікарні.

 

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