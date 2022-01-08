«Влада» Криму привела статистику щодо коронавірусу

Аня Мартинюк 08 січня 2022, 13:02

На анексованому півострові померли понад 4000 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 січня, стало відомо, що в анексованому Криму від коронавірусу померли 4496 осіб. За даними так званої влади Криму, за минулу добу виявили 81 випадок захворювання. За весь період пандемії - 127547 випадків.

В Україні тим часом за добу виявили 3195 осіб з коронавірусною інфекцією. З них 151 дитина та 37 медпрацівників. 76 пацієнтів померли та 1942 людини одужали.