«Влада» Криму привела статистику щодо коронавірусу

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На анексованому півострові померли понад 4000 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 січня, стало відомо, що в анексованому Криму від коронавірусу померли 4496 осіб. За даними так званої влади Криму, за минулу добу виявили 81 випадок захворювання. За весь період пандемії - 127547 випадків.
В Україні тим часом за добу виявили 3195 осіб з коронавірусною інфекцією. З них 151 дитина та 37 медпрацівників. 76 пацієнтів померли та 1942 людини одужали.
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