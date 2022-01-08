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В Казахстані звгинула 11-річна дитина

Аня Мартинюк 08 січня 2022, 12:35
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В Казахстані звгинула 11-річна дитина

Ще одна 15-річна дитина отримала поранення.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 січня, стало відомо, в Алмати під час протестів загинули 11-річна дитина та 22-річний громадянин Ізраїлю. Також 15-річний підліток отримав поранення.

За даними іноземних ЗМІ, про випадки гибелі дитини та іноземного громадянина заявила дитячий омбудсмен Казахстану Аружан Саїн.

«Батьки прогулювалися зі своїми дітьми, коли пролунав постріл, який став для 11-річного казахстанця фатальним», - заявила вона.

А нещодавно з вогнепальними пораненнями госпіталізували 15-річного підлітка. До лікарні потрапив й його батько.

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