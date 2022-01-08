Без сертифікату нема їжі: McDonald's уже сортує клієнтів

Аня Мартинюк 08 січня 2022, 11:59

В Ізраїлі невакцинований відвідувач McDonald's не зміг купити собі їжі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 січня, стало відомо, що в Ізраїлі термінал самообслуговування McDonald's відмовився обслуговувати клієнта без ковід-сертифіката.

Як відомо, Ізраїль був однією з перших країн у світі, які ввели вимогу щодо паспорта вакцини для свого населення, який уряд називає «зеленим пропуском». І все ж пандемія там не вщухає, і все, що залишилося простим громадянам, – це обмеження свободи.

Як яскравий випадок, ізраїльтяни не можуть навіть замовити Біг Мак в автоматичному кіоску в McDonald's, якщо їх статус Green Pass не оновлений. Такий випадок зафільмували на камеру.

«Макдональдс є першим постачальником продуктів харчування в Ізраїлі, який відмовляє клієнтам, які не мають підтвердження вакцинації», – прокоментували на відео.

Так, на відео активіст Шломо Уолфіш пішов у McDonald’s у Бет-Шемеш, щоб спробувати замовити їжу. Термінал для замовлення відмовив йому в обслуговуванні, повідомивши, що у нього немає зеленого паспорта. Отже, немає ковід-паспорта - немає їжі.