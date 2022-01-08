Без сертифікату нема їжі: McDonald's уже сортує клієнтів

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В Ізраїлі невакцинований відвідувач McDonald's не зміг купити собі їжі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 січня, стало відомо, що в Ізраїлі термінал самообслуговування McDonald's відмовився обслуговувати клієнта без ковід-сертифіката.
Як відомо, Ізраїль був однією з перших країн у світі, які ввели вимогу щодо паспорта вакцини для свого населення, який уряд називає «зеленим пропуском». І все ж пандемія там не вщухає, і все, що залишилося простим громадянам, – це обмеження свободи.
Як яскравий випадок, ізраїльтяни не можуть навіть замовити Біг Мак в автоматичному кіоску в McDonald's, якщо їх статус Green Pass не оновлений. Такий випадок зафільмували на камеру.
«Макдональдс є першим постачальником продуктів харчування в Ізраїлі, який відмовляє клієнтам, які не мають підтвердження вакцинації», – прокоментували на відео.
Так, на відео активіст Шломо Уолфіш пішов у McDonald’s у Бет-Шемеш, щоб спробувати замовити їжу. Термінал для замовлення відмовив йому в обслуговуванні, повідомивши, що у нього немає зеленого паспорта. Отже, немає ковід-паспорта - немає їжі.
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