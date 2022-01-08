Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Без сертифікату нема їжі: McDonald's уже сортує клієнтів
  • Президент Казахстану закликав вбивати учасників протесту
  • Противники вакцинації влаштують новий мітинг у Києві

Мазки з носа можуть бути неефективні до виявлення Омікрона

Аня Мартинюк 08 січня 2022, 11:20
Версія для друку
Мазки з носа можуть бути неефективні до виявлення Омікрона

Людей закликали не робити тести самостійно.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 січня, стало відомо, швидкий тест на ковід, який виконується шляхом відбору мазка з носа, може бути неефективним для виявлення штаму коронавірусу Омікрон в перші кілька днів інфекції, тому люди мають давати згоду на те, щоб давати дозвіл на мазок з горла.

Доктор Майкл Міна, колишній співробітник Гарвардського університету Т.Х. заявив про це під час прес-конференції. 

«Коли у людей негативний результат тесту на швидкий антиген, вони все ще можуть мати дуже інфекційне вірусне навантаження і передаватися іншим людям», — сказав керівник дослідження Блайт Адамсон з нью-йоркської компанії Infectious Economics LLC.

Разом з тим людям порадили не робити самостійно мазки з горла, бо це небезпечно.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції