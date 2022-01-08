Без сертифікату нема їжі: McDonald's уже сортує клієнтів 11:59
Мазки з носа можуть бути неефективні до виявлення Омікрона 11:20
В Іспанії домашні тварини стали законними членами сім'ї 09:30
Радуцький заговорив про скасування обмежень для невакцинованих українців 12:45
Президент Казахстану закликав вбивати учасників протесту 11:29
В Казахстані підрахували кількість загиблих правоохоронців 13:28
Людей закликали не робити тести самостійно.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 січня, стало відомо, швидкий тест на ковід, який виконується шляхом відбору мазка з носа, може бути неефективним для виявлення штаму коронавірусу Омікрон в перші кілька днів інфекції, тому люди мають давати згоду на те, щоб давати дозвіл на мазок з горла.
Доктор Майкл Міна, колишній співробітник Гарвардського університету Т.Х. заявив про це під час прес-конференції.
«Коли у людей негативний результат тесту на швидкий антиген, вони все ще можуть мати дуже інфекційне вірусне навантаження і передаватися іншим людям», — сказав керівник дослідження Блайт Адамсон з нью-йоркської компанії Infectious Economics LLC.
Разом з тим людям порадили не робити самостійно мазки з горла, бо це небезпечно.
11:59: Без сертифікату нема їжі: McDonald's уже сортує клієнтів
11:20: Мазки з носа можуть бути неефективні до виявлення Омікрона
10:42: У Пакистані через снігову пастку загинули 16 туристів
09:30: В Іспанії домашні тварини стали законними членами сім'ї
14:15: Столтенберг провів переговори щодо ситуації в Україні
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.