Мазки з носа можуть бути неефективні до виявлення Омікрона

Аня Мартинюк 08 січня 2022, 11:20

Людей закликали не робити тести самостійно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 січня, стало відомо, швидкий тест на ковід, який виконується шляхом відбору мазка з носа, може бути неефективним для виявлення штаму коронавірусу Омікрон в перші кілька днів інфекції, тому люди мають давати згоду на те, щоб давати дозвіл на мазок з горла.

Доктор Майкл Міна, колишній співробітник Гарвардського університету Т.Х. заявив про це під час прес-конференції.

«Коли у людей негативний результат тесту на швидкий антиген, вони все ще можуть мати дуже інфекційне вірусне навантаження і передаватися іншим людям», — сказав керівник дослідження Блайт Адамсон з нью-йоркської компанії Infectious Economics LLC.

Разом з тим людям порадили не робити самостійно мазки з горла, бо це небезпечно.