У Пакистані через снігову пастку загинули 16 туристів

Аня Мартинюк 08 січня 2022, 10:42

Люди замерзли.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 січня, стало відомо про загибель 16 туристів у Пакистані. За даними іноземних ЗМІ, їхні автомобілі застрягли в снігу в північному районі країни Муррі. Про це заявив міністр внутрішніх справ шейх Рашид Ахмад.

Він додав, що тисячі транспортних засобів застрягли на зворотному шляху з Муррі, відзначивши, що всі жертви замерзли. Посадовець попросив місцевих жителів надати ковдри туристам, які перебувають у вкрай поганому стані у своїх транспортних засобах.

Джерела в поліції з Муррі повідомили, що багато транспортних засобів були повністю закопані під снігом, що вказує на те, що кількість загиблих може ще зрости. До слова, невеликий мальовничий курорт Муррі, розташований приблизно в 60 кілометрах на північний схід від федеральної столиці Ісламабаду, щороку приваблює тисячі туристів саме в зимовий період.