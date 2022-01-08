В Іспанії домашні тварини стали законними членами сім'ї 09:30
Радуцький заговорив про скасування обмежень для невакцинованих українців 12:45
Президент Казахстану закликав вбивати учасників протесту 11:29
В Казахстані підрахували кількість загиблих правоохоронців 13:28
Люди замерзли.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 січня, стало відомо про загибель 16 туристів у Пакистані. За даними іноземних ЗМІ, їхні автомобілі застрягли в снігу в північному районі країни Муррі. Про це заявив міністр внутрішніх справ шейх Рашид Ахмад.
Він додав, що тисячі транспортних засобів застрягли на зворотному шляху з Муррі, відзначивши, що всі жертви замерзли. Посадовець попросив місцевих жителів надати ковдри туристам, які перебувають у вкрай поганому стані у своїх транспортних засобах.
Джерела в поліції з Муррі повідомили, що багато транспортних засобів були повністю закопані під снігом, що вказує на те, що кількість загиблих може ще зрости. До слова, невеликий мальовничий курорт Муррі, розташований приблизно в 60 кілометрах на північний схід від федеральної столиці Ісламабаду, щороку приваблює тисячі туристів саме в зимовий період.
10:42: У Пакистані через снігову пастку загинули 16 туристів
09:30: В Іспанії домашні тварини стали законними членами сім'ї
14:15: Столтенберг провів переговори щодо ситуації в Україні
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.