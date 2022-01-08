У Казахстані затриали понад 4,4 тисячі людей

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Двох звинувачують у організації масових заворушень.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 січня, стало відомо, що у Казахстані правоохоронці затримали понад 4,4 тисячі людей, які вийшли на протест. Про це повідомили у прес-службі МВС республіки.
Журналісти дізналися, що в деяких регіонах силовики продовжують оперативні заходи, також запроваджено комендантську годину з 22:00 до 06:00.
«Минулої ночі за порушення комендантської години до відділів поліції доставлено 22 особи. Крім того, затримано 11 організаторів та призвідників», - відзначили у правоохоронних структурах.
Також зазначається, що двох затриманих звинувачують у організації масових заворушень.
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