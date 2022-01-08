В Іспанії домашні тварини стали законними членами сім'ї

Аня Мартинюк 08 січня 2022, 09:30

Стало відомо, що змінилось.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 січня, стало відомо, що в Іспанії тварини не матимуть статус об'єкта. Це означає, що їх не можна буде вилучити, покинути, погано з ними поводитися чи розлучити їх з одним з господарів у разі розлучення подружжя.

Так, в країні домашніх тварин тепер рахують законними членами сім'ї, які матимуть ідентифікаційну картку, її внесуть у національну базу даних.

Уточнюється, що зміни законодавства стосуються як диких, так і домашніх тварин. У разі розлучення пари тварину залишать з тим, у кого краща фінансова спроможність.