В Україні на свята знову поменшало ковідних хворих

Аня Мартинюк 08 січня 2022, 09:05

За добу виявили 3 195 осіб з ковідом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 січня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 3195 осіб з коронавірусною інфекцією. Захворюваність на ковід впала вдвічі.

Серед нових хворих 151 дитина та 37 медпрацівників. Також за день 1 752 особи госпіталізували. 76 пацієнтів померли. 1942 людини одужали.

Уточнюється також, що за добу було зроблено 10 876 тестувань методом ПЛР та 1 834 методом ІФА. Найбільше нових випадків захворювання у Львівській області – 296.