В Україні на свята знову поменшало ковідних хворих

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За добу виявили 3 195 осіб з ковідом.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 січня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 3195 осіб з коронавірусною інфекцією. Захворюваність на ковід впала вдвічі.
Серед нових хворих 151 дитина та 37 медпрацівників. Також за день 1 752 особи госпіталізували. 76 пацієнтів померли. 1942 людини одужали.
Уточнюється також, що за добу було зроблено 10 876 тестувань методом ПЛР та 1 834 методом ІФА. Найбільше нових випадків захворювання у Львівській області – 296.
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