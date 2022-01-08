У Мережі показали наслідки погромів в Алмати

Аня Мартинюк 08 січня 2022, 08:31

Люди бояться виходити на вулиці.

Новину передає «Преса України».

У Мережі з'явилося відео наслідків погромів в Алмати, Казахстан. Зняте воно було з машини. Так, на кадрах можна побачити пусті вулиці, адже після наказу президента стріляти на поразку і без попередження місцеві жителі бояться вийти на вулиці.

Також можна побачити розбиті вітрини, розстріляні та спалені магазини. Люди розграбували великі супермаркети, магазини з технікою, ломбарди, банкомати.

Як відомо, акції протесту у Казахстані розпочалися 2 січня на тлі зростання цін на газ. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявляв, що на Алмати було скоєно мінімум шість хвиль "атак терористів".