У Мережі показали наслідки погромів в Алмати

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Люди бояться виходити на вулиці.
Новину передає «Преса України».
У Мережі з'явилося відео наслідків погромів в Алмати, Казахстан. Зняте воно було з машини. Так, на кадрах можна побачити пусті вулиці, адже після наказу президента стріляти на поразку і без попередження місцеві жителі бояться вийти на вулиці.
Також можна побачити розбиті вітрини, розстріляні та спалені магазини. Люди розграбували великі супермаркети, магазини з технікою, ломбарди, банкомати.
Як відомо, акції протесту у Казахстані розпочалися 2 січня на тлі зростання цін на газ. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявляв, що на Алмати було скоєно мінімум шість хвиль "атак терористів".
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