Столтенберг провів переговори щодо ситуації в Україні

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За його словами, кожна країна має право обирати свої власні заходи безпеки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 січня, стало відомо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон нарощування російських сил в Україні та навколо її території. Діалог відбувся по телефону.
«Ми закликаємо Росію до деескалації», - зазначив генсек Північноатлантичного альянсу.
Він додав, що «кожна країна має право обирати свої власні заходи безпеки "та поважати" права кожної країни обирати свій шлях».
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