Столтенберг провів переговори щодо ситуації в Україні

Аня Мартинюк 07 січня 2022, 14:15

За його словами, кожна країна має право обирати свої власні заходи безпеки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 січня, стало відомо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон нарощування російських сил в Україні та навколо її території. Діалог відбувся по телефону.

«Ми закликаємо Росію до деескалації», - зазначив генсек Північноатлантичного альянсу.

Він додав, що «кожна країна має право обирати свої власні заходи безпеки "та поважати" права кожної країни обирати свій шлях».