Колишній президент Казахстану покинув країну

Аня Мартинюк 07 січня 2022, 13:38

Разом з сім'єю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 січня, стало відомо, що колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв та його сім’я покинули країну. За даними іноземних ЗМІ, перед цим у Казахстані затримали племінника Назарбаєва Самата Абіша.

Наразі у країні залишається лише старший брат Назарбаєва Болат. Але офіційної інформації ще не поступало.