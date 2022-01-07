Колишній президент Казахстану покинув країну

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Разом з сім'єю.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 січня, стало відомо, що колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв та його сім’я покинули країну. За даними іноземних ЗМІ, перед цим у Казахстані затримали племінника Назарбаєва Самата Абіша.
Наразі у країні залишається лише старший брат Назарбаєва Болат. Але офіційної інформації ще не поступало.
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