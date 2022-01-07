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Колишній президент Казахстану покинув країну

Аня Мартинюк 07 січня 2022, 13:38
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Колишній президент Казахстану покинув країну

Разом з сім'єю. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 січня, стало відомо, що колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв та його сім’я покинули країну. За даними іноземних ЗМІ, перед цим у Казахстані затримали племінника Назарбаєва Самата Абіша.

Наразі у країні залишається лише старший брат Назарбаєва Болат. Але офіційної інформації ще не поступало. 

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