iPhone 14 Pro може мати великий виріз для камери

Аня Мартинюк 07 січня 2022, 13:16

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Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 січня, стало відомо, що майбутні iPhone 14 Pro можуть мати відволікаюче великий виріз для селфі-камери. За словами джерел, останній витік свідчить про те, що замість невеликого круглого вирізу на екрані, це буде форма таблетки.

Про це повідомив користувач Твіттер «dylandkt». У випадку з iPhone 14 Pro немає жодних припущень, що він отримає селфі-камеру з подвійним об’єктивом, тому, імовірно, додатковий простір буде для розміщення деяких компонентів Face ID.

Варто також зазначити, що ця зміна очікується лише для моделей Pro, оскільки стандартні iPhone 14 і iPhone 14 Max, як повідомляється, все ще мають виїмку.