Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Президент Казахстану закликав вбивати учасників протесту
  • Противники вакцинації влаштують новий мітинг у Києві
  • В Амстердамі на противників ковід-локдауну влада спустила агресивних собак

iPhone 14 Pro може мати великий виріз для камери

Аня Мартинюк 07 січня 2022, 13:16
Версія для друку
iPhone 14 Pro може мати великий виріз для камери

Комусь такі новинки можуть не сподобатися. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 січня, стало відомо, що майбутні iPhone 14 Pro можуть мати відволікаюче великий виріз для селфі-камери. За словами джерел, останній витік свідчить про те, що замість невеликого круглого вирізу на екрані, це буде форма таблетки.

Про це повідомив користувач Твіттер «dylandkt». У випадку з iPhone 14 Pro немає жодних припущень, що він отримає селфі-камеру з подвійним об’єктивом, тому, імовірно, додатковий простір буде для розміщення деяких компонентів Face ID.

Варто також зазначити, що ця зміна очікується лише для моделей Pro, оскільки стандартні iPhone 14 і iPhone 14 Max, як повідомляється, все ще мають виїмку.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції