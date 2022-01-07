Радуцький заговорив про скасування обмежень для невакцинованих українців

Аня Мартинюк 07 січня 2022, 12:45

Заява, як завжди, виявилася набором безінформативних речень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 січня, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що невакциновані українці можуть розраховувати на послаблення карантинних заходів лише після закінчення пандемії.

Так, його слова: "не буде COVID-19 – будуть послаблення".

Він додав, що в країні триватиме адаптивний карантин до 31 березня 2022 року.