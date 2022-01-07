Зеленський привітав українців з Різдвом

Президент Казахстану закликав вбивати учасників протесту 11:29
В Казахстані підрахували кількість загиблих правоохоронців 13:28
Папа Римський назвав егоїстами пари без дітей, але з тваринами 12:06
Вакцини для ревакцинації від ковіду вистачить – Зеленський 13:16
Макрон пояснив, що його мета – дратувати невакцинованих французів 12:39
Караючись у Карпатах.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 січня, президент України Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом. Відеоролик був записаний у Карпатах. Так, лідер країни з'їхав схилом, ймовірно, на сноуборді.
«Наша Україна, наші гори, наші люди! Усім миру, усім добра, всіх з Різдвом!» – заявив Зеленський.
Як відомо, Володимир Зеленський проводить зимовий відпочинок у Буковелі. Він оселився в готелі на одному поверсі з Ігорем Коломойським.
11:29: Президент Казахстану закликав вбивати учасників протесту
09:37: У Чилі людей колотимуть четвертою дозою COVID-вакцини
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.