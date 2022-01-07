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Зеленський привітав українців з Різдвом

Аня Мартинюк 07 січня 2022, 12:10
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Зеленський привітав українців з Різдвом

Караючись у Карпатах.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 січня, президент України Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом. Відеоролик був записаний у Карпатах. Так, лідер країни з'їхав схилом, ймовірно, на сноуборді.

«Наша Україна, наші гори, наші люди! Усім миру, усім добра, всіх з Різдвом!» – заявив Зеленський.

Як відомо, Володимир Зеленський проводить зимовий відпочинок у Буковелі. Він оселився в готелі на одному поверсі з Ігорем Коломойським.

 

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