Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Президент Казахстану закликав вбивати учасників протесту
  • Противники вакцинації влаштують новий мітинг у Києві
  • В Амстердамі на противників ковід-локдауну влада спустила агресивних собак

Президент Казахстану закликав вбивати учасників протесту

Аня Мартинюк 07 січня 2022, 11:29
Версія для друку
Президент Казахстану закликав вбивати учасників протесту

Ситуація вкрай небезпечна.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 січня, стало відомо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зробив гучну заяву. Він дав добро відстрілювати учасників протесту. Він також додав, що не вестиме діалогу з «вбивцями».

Заява прозвучала сьогодні під час третього звернення до нації. 

«Правоохоронним органам мною дано наказ відкривати вогонь на поразку. Які можуть бути переговори з убивцями? Терористів треба знищувати», - заявив Токаєв.

Він додав, що бандити продовжують завдавати шкоди майну республіки та застосовують зброю проти громадян. Також він подякував президенту РФ Володимиру Путіну за швидкий відгук на прохання ввести війська.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції