Президент Казахстану закликав вбивати учасників протесту 11:29
В Казахстані підрахували кількість загиблих правоохоронців 13:28
Папа Римський назвав егоїстами пари без дітей, але з тваринами 12:06
Вакцини для ревакцинації від ковіду вистачить – Зеленський 13:16
Макрон пояснив, що його мета – дратувати невакцинованих французів 12:39
Ситуація вкрай небезпечна.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 січня, стало відомо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зробив гучну заяву. Він дав добро відстрілювати учасників протесту. Він також додав, що не вестиме діалогу з «вбивцями».
Заява прозвучала сьогодні під час третього звернення до нації.
«Правоохоронним органам мною дано наказ відкривати вогонь на поразку. Які можуть бути переговори з убивцями? Терористів треба знищувати», - заявив Токаєв.
Він додав, що бандити продовжують завдавати шкоди майну республіки та застосовують зброю проти громадян. Також він подякував президенту РФ Володимиру Путіну за швидкий відгук на прохання ввести війська.
11:29: Президент Казахстану закликав вбивати учасників протесту
09:37: У Чилі людей колотимуть четвертою дозою COVID-вакцини
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.