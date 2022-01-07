Президент Казахстану закликав вбивати учасників протесту

Аня Мартинюк 07 січня 2022, 11:29

Ситуація вкрай небезпечна.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 січня, стало відомо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зробив гучну заяву. Він дав добро відстрілювати учасників протесту. Він також додав, що не вестиме діалогу з «вбивцями».

Заява прозвучала сьогодні під час третього звернення до нації.

«Правоохоронним органам мною дано наказ відкривати вогонь на поразку. Які можуть бути переговори з убивцями? Терористів треба знищувати», - заявив Токаєв.

Він додав, що бандити продовжують завдавати шкоди майну республіки та застосовують зброю проти громадян. Також він подякував президенту РФ Володимиру Путіну за швидкий відгук на прохання ввести війська.