В Україні понад 7000 нових ковідних хворих

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Також 192 особи померли.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 січня, стало відомо, що за минулу добу в Україні виявили 7177 нових випадків захворювання на ковід. 192 особи померли. Про це заявили у прес-службі МОЗ.
«За добу 6 січня в Україні зафіксовано 7 177 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 203)», – зазначили у відомстві.
Також за минулу добу 1 866 осіб госпіталізовано, 5 595 осіб одужали. Варто зазначити, що сьогодні, 7 січня, пункти вакцинації не працюють.
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