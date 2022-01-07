В Україні понад 7000 нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 07 січня 2022, 10:57

Також 192 особи померли.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 січня, стало відомо, що за минулу добу в Україні виявили 7177 нових випадків захворювання на ковід. 192 особи померли. Про це заявили у прес-службі МОЗ.

«За добу 6 січня в Україні зафіксовано 7 177 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 203)», – зазначили у відомстві.

Також за минулу добу 1 866 осіб госпіталізовано, 5 595 осіб одужали. Варто зазначити, що сьогодні, 7 січня, пункти вакцинації не працюють.